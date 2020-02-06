«Малыш — копия отца»: покинутая королем Оксана Воеводина показала фото подросшего сына и членов своей семьи
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Фотографии, которыми поделилась в своем блоге бывшая супруга и мать наследника короля Малайзии Мухаммада V, 27-летняя модель Оксана Воеводина, спровоцировали новую волну обсуждений внешности мальчика.
«Самое важное в жизни — это семья. Мы всегда стараемся проводить время вместе. Каждой зимой выезжаем покататься на лыжах, летом — на море. Я рада, что у меня большая и дружная семья и столько близких мне людей рядом со мной», — написала она.
«Красивая семья», «Вы прям очень, очень красиваяяяяяя, как Энн Хэтуэй», «Хорошая семья - это счастье! Она у вас есть. Лео чудесный. У него такой осмысленный взгляд», «Леончик так подрос», «Маленький малазиец с каждым днем все сильнее становится похожим на папу», «Очаровательный малыш», «Малыш копия отца», «Очень на папу похож», «Неужели у кого то есть сомнения кто папа малыша?», «Какой хорошенький! Вылитый Король», — обсуждают в комментариях.
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
А как считаете вы, похож мальчик на папу?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!