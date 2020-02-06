«Малыш — копия отца»: покинутая королем Оксана Воеводина показала фото подросшего сына и членов своей семьи

«Красивая семья», «Вы прям очень, очень красиваяяяяяя, как Энн Хэтуэй», «Хорошая семья - это счастье! Она у вас есть. Лео чудесный. У него такой осмысленный взгляд», «Леончик так подрос», «Маленький малазиец с каждым днем все сильнее становится похожим на папу», «Очаровательный малыш», «Малыш копия отца», «Очень на папу похож», «Неужели у кого то есть сомнения кто папа малыша?», «Какой хорошенький! Вылитый Король», — обсуждают в комментариях.