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«Малыш — копия отца»: покинутая королем Оксана Воеводина показала фото подросшего сына и членов своей семьи

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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Подписчики блога модели Оксаны Воеводиной обсуждают новые фотографии ее сына.

Фотографии, которыми поделилась в своем блоге бывшая супруга и мать наследника короля Малайзии Мухаммада V, 27-летняя модель Оксана Воеводина, спровоцировали новую волну обсуждений внешности мальчика.

«Самое важное в жизни — это семья. Мы всегда стараемся проводить время вместе. Каждой зимой выезжаем покататься на лыжах, летом — на море. Я рада, что у меня большая и дружная семья и столько близких мне людей рядом со мной», — написала она.

«Красивая семья», «Вы прям очень, очень красиваяяяяяя, как Энн Хэтуэй», «Хорошая семья - это счастье! Она у вас есть. Лео чудесный. У него такой осмысленный взгляд», «Леончик так подрос», «Маленький малазиец с каждым днем все сильнее становится похожим на папу», «Очаровательный малыш», «Малыш копия отца», «Очень на папу похож», «Неужели у кого то есть сомнения кто папа малыша?», «Какой хорошенький! Вылитый Король», — обсуждают в комментариях.

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

А как считаете вы, похож мальчик на папу?

Фото и видео: Instagram

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