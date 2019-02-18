«Маленькому боссу 6 месяцев»: Анастасия Шубская показала новые фотографии подросшего сына-богатыря

Полгода назад Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями. Их сын растет не по дням, а по часам, что продемонстрировала молодая мама в своем блоге.
«Нашему маленькому боссу 6 месяцев #babyovi #ovechkinjr #birthday #ourson #6monthsold», — написала она.
Подписчики Анастасии не раз отмечали, что ее малыш растет настоящим богатырем.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram