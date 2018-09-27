«Маленькое чудо»: Ханна не может нарадоваться на очаровательную дочку

Через несколько дней маленькой дочке, которую певица Ханна родила супругу, продюсеру Black Star Павлу Курьянову, исполнится 1 месяц. Но счастливые родители не могут дождаться этой даты — они уже активно делятся с поклонниками милыми снимками с малышкой, при этом не называя ее имени.
«Благодаря этому маленькому чуду, я стала самым счастливым человеком на земле», — подписала Ханна одну из фотографий с девочкой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Лица малышки не видно, поэтому пока нельзя сказать, на кого она похожа.
Певица ненадолго останется в декрете — по словам Павла в его микроблоге, уже с первого ноября Ханна начнет давать концерты. Сама певица очень соскучилась по сцене. Но кто в это время будет заботиться о наследнице супругов — няня или родители пары — пока неизвестно. Ханна не спешит делиться подобными планами с подписчиками. «Как вы уже поняли, я не любительница говорить о своем положении, показывать голый живот на каждом фото, учить вас, как и что нужно делать, рассказывать о своих анализах, трудностях, ощущениях. И уж точно я не мамочка-блогер», — говорила она еще недавно.
Фото: Instagram