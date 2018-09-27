«Маленькое чудо»: Ханна не может нарадоваться на очаровательную дочку

Через несколько дней маленькой дочке, которую певица Ханна родила супругу, продюсеру Black Star Павлу Курьянову, исполнится 1 месяц. Но счастливые родители не могут дождаться этой даты — они уже активно делятся с поклонниками милыми снимками с малышкой, при этом не называя ее имени.

«Благодаря этому маленькому чуду, я стала самым счастливым человеком на земле», — подписала Ханна одну из фотографий с девочкой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Лица малышки не видно, поэтому пока нельзя сказать, на кого она похожа.