«Маленькие ножки»: фото Влада Топалова с крохой-сыном и женой растрогало его поклонников

Незадолго до Дня святого Валентина Влад Топалов приболел. Чтобы не заразить жену и недавно родившегося сына, молодой отец решил изолировать себя от них. Теперь мужчина вылечился и снова с удовольствием общается с семьей, а с поклонниками — делится милыми фотографиями процесса.
«“Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой», — подписал фото звездный папа.
Растрогавшиеся поклонники Влада Топалова уверены: он — отличный отец. Свои таланты он, возможно, продемонстрирует в шоу, которое пара снимает дома.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram