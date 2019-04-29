«Маленькая рыбка»: Эмин показал трогательное видео с четырехмесячной дочкой

Амина — четвертый ребенок 39-летнего Эмина. Младшую дочь певцу родила его вторая супруга Алена Гаврилова. В первом браке с Лейлой Алиевой, который продлился девять лет, у Эмина появились трое детей: близнецы Микаил и Али и дочь Амина. Певец старается максимум времени проводить со всеми детьми.

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