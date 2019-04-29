«Маленькая рыбка»: Эмин показал трогательное видео с четырехмесячной дочкой

Эмин вновь растрогал до слез своих подписчиков. Певец опубликовал в Instagram видео, в котором он с четырехмесячной дочкой Афиной плавает в бассейне. Вернее, плавает только девочка, которую поддерживает заботливая рука отца. Лица малышки в ролике не видно: она лежит в воде на животе и наслаждается катанием.
И, как обычно, поклонники артиста сразу же буквально завалили его восторженными комментариями: «Идеальный отец», «Какой же Вы заботливый Папа! Несмотря на занятость, Вы стараетесь уделить время и свое внимание всем четверым деткам! С Праздником Вас и пусть Всевышний хранит всю Вашу семью!», «Какой кайф, Афина балдеет, маленькая Рыбка», «Пусть куклеша ваша растет здоровенькой девочкой на радость маме с папой», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Амина — четвертый ребенок 39-летнего Эмина. Младшую дочь певцу родила его вторая супруга Алена Гаврилова. В первом браке с Лейлой Алиевой, который продлился девять лет, у Эмина появились трое детей: близнецы Микаил и Али и дочь Амина. Певец старается максимум времени проводить со всеми детьми.
А вы хотите быть многодетными родителями?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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