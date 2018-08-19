«Маленькая фантазерка»: Лиза Галкина рассказала маме Алле забавную сказку

Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает отдыхать в Юрмале, и на днях маленькая дочь пары Лиза решила скоротать время перед обедом, рассказав маме историю о волшебных розах. Папа очаровательной выдумщицы Максим Галкин запечатлел этот милый момент на видео и подписал свой пост: «А так романтично начиналось...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

В конце рассказа Алла Борисовна посетовала, что розы у Лизы получились «злыми», а девочка очень забавно закатила глаза и вздохнула, заявив, что злые не цветы, а их шипы.