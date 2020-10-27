Мальчик родился размером с фигурку Супермена и выжил
Американка Вэл Рэй из штата Орегон родила своего сына в 2016 году на 23-й неделе беременности. Мальчик был всего 30 сантиметров длину – как игрушка Супермена, купленная его 42-летним отцом Робом, и весил меньше килограмма.
Premature baby born the size of a Superman toy miraculously survives and thriveshttps://t.co/BnguVA2uEF— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 23, 2020
Сразу после родов младенца срочно доставили в отделение интенсивной терапии. У Логана было два мозговых кровотечения, две дыры в сердце, а также паховая грыжа и инфекция мочевыводящих путей. Новорожденный провел 105 дней в больнице под присмотром врачей. «Тогда мы боялись потерять его. Мы действительно думали, что у него не так много шансов выжить», - вспоминает мать.
Каждый год в свой день рождения, Логан, которому сейчас четыре года, фотографируется со своей игрушкой Супермена и 34-летней мамой, чтобы зафиксировать на память, как далеко он продвинулся.
«Он сам маленький супергерой. Даже когда он весил всего несколько сотен граммов. Я назвала его своим маленьким «крутым парнем», - делится мать. Сразу после рождения малыша она отправила мужа Роба домой, чтобы он привез игрушку, с которой можно было сравнить рост сына. «Он позвонил мне и сказал, что насчет Супермена?» - уточнила Вэл.
Теперь Логан - здоровый, процветающий четырехлетний мальчик, у которого нет никаких проблем со здоровьем. «Каждый день рождения мы делаем снимок, на котором Логан держит своего Супермена, удивительно видеть разницу в размерах, - говорит мать мальчика. - Мы ценим эту игрушку как напоминание о том, через что пришлось пройти». «Он просто невероятный маленький мальчик. Многие из детей, родившихся на 23-й неделе, имеют массу проблем со здоровьем, но, слава богу, у Логана их не было», - признался отец.
Фото: pixabay.com
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