Мальчик родился размером с фигурку Супермена и выжил

Каждый год в свой день рождения, Логан, которому сейчас четыре года, фотографируется со своей игрушкой Супермена и 34-летней мамой, чтобы зафиксировать на память, как далеко он продвинулся.

«Он сам маленький супергерой. Даже когда он весил всего несколько сотен граммов. Я назвала его своим маленьким «крутым парнем», - делится мать. Сразу после рождения малыша она отправила мужа Роба домой, чтобы он привез игрушку, с которой можно было сравнить рост сына. «Он позвонил мне и сказал, что насчет Супермена?» - уточнила Вэл.

Теперь Логан - здоровый, процветающий четырехлетний мальчик, у которого нет никаких проблем со здоровьем. «Каждый день рождения мы делаем снимок, на котором Логан держит своего Супермена, удивительно видеть разницу в размерах, - говорит мать мальчика. - Мы ценим эту игрушку как напоминание о том, через что пришлось пройти». «Он просто невероятный маленький мальчик. Многие из детей, родившихся на 23-й неделе, имеют массу проблем со здоровьем, но, слава богу, у Логана их не было», - признался отец.