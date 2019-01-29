«Мальчик-амфибия»: подросший сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина ставит рекорды под водой

Максим Галкин не устает хвастаться талантами своих детей. На этот раз он показал, как плавает его пятилетний сын. «Гарри дает! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров», — написал отец под коротким видеороликом в своем блоге.

Подписчики тут же окрестили сына Примадонны «Ихтиандром» и «мальчиком-амфибией»: всего под водой Гарри провел около 26 секунд.

Он и его сестра Лиза учатся плаванию с ранних лет.