Максим Виторган поделился редким видео игр с двухлетним сыном

Поклонники уверены, что в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана уже давно все не так гладко. Слухи о проблемах в браке пары появились еще в конце минувшего года, более того, редкие фото и видео актера с двухлетним сыном навели поклонников на размышления о том, что Ксения и Максим больше не живут вместе. Несколько часов назад в блоге Виторгана появилось новое видео с участием Платона — папа показал фрагмент игры с малышом.
Стоит отметить, что на днях поклонники предположили, что Ксения проводит время с дочкой своего предполагаемого любовника, режиссера Константина Богомолова. В блоге медиадивы появилось фото из Эрмитажа, на котором со спины запечатлены Платон и девочка, очень похожая на Анну, дочь Константина от брака с Дарьей Мороз.
Отметим, что задушевный разговор Ксении с Матильдой Шнуровой для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» все больше укрепляет слухи о грядущем разводе Ксении и Максима: «Как ты думаешь, почему все-таки, вот я это просто и на себе тоже чувствую, почему у нас в стране всегда, если происходит какая-то ситуация и люди расстаются, почему всегда общество нападает прежде всего на женщину, если женщина по той или иной причине сама принимает решение уйти из семьи».
Больше о перипетиях в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram