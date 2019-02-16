logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Виторган поделился редким видео игр с двухлетним сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ксения Собчак проводит много времени с сыном

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актер показал, как проводит время с Платоном.

Поклонники уверены, что в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана уже давно все не так гладко. Слухи о проблемах в браке пары появились еще в конце минувшего года, более того, редкие фото и видео актера с двухлетним сыном навели поклонников на размышления о том, что Ксения и Максим больше не живут вместе. Несколько часов назад в блоге Виторгана появилось новое видео с участием Платона — папа показал фрагмент игры с малышом.

Стоит отметить, что на днях поклонники предположили, что Ксения проводит время с дочкой своего предполагаемого любовника, режиссера Константина Богомолова. В блоге медиадивы появилось фото из Эрмитажа, на котором со спины запечатлены Платон и девочка, очень похожая на Анну, дочь Константина от брака с Дарьей Мороз.

Отметим, что задушевный разговор Ксении с Матильдой Шнуровой для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» все больше укрепляет слухи о грядущем разводе Ксении и Максима: «Как ты думаешь, почему все-таки, вот я это просто и на себе тоже чувствую, почему у нас в стране всегда, если происходит какая-то ситуация и люди расстаются, почему всегда общество нападает прежде всего на женщину, если женщина по той или иной причине сама принимает решение уйти из семьи».

Больше о перипетиях в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак