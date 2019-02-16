Максим Виторган поделился редким видео игр с двухлетним сыном

Больше о перипетиях в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram