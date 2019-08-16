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Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе со всеми детьми

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Максим Виторган отдыхает со всеми детьми

Фото: Instagram Максима Виторгана
Актеры отдыхают на островах в большой компании.

Максим Виторган и Нино Нинидзе все чаще интригуют своих фолловеров — актеров заподозрили в романе, однако они, как обычно, не спешат ни подтверждать, ни опровергать слухи. Сейчас бывший супруг Ксении Собчак и его молодая возлюбленная отдыхают на Кипре — артисты делятся в блогах фотографиями из одних и тех же локаций. Кроме того, вместе с Максимом на остров прилетели его дети от предыдущих браков — Полина, Даниил и Платон. В свою очередь, компанию Нино составил ее трехлетний сын Сандрик от Кирилла Плетнева.

Полина Виторган и Нино Нинидзе уже давно нашли общий язык — в Stories красавицы-грузинки появилось забавное видео: «Когда пытаешься записать пробы с @polinavitorgan».

Сын Максима Виторгана Платон много времени также проводит и со своей мамой, Ксенией Собчак. Двухлетний мальчик познакомился с Аней, дочерью режиссера Константина Богомолова, нынешнего возлюбленного Ксении. В блоге медиадивы был опубликован кадр, на котором дети любуются произведениями искусства в Эрмитаже.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Starface

Видео: Instagram

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