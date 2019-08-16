Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе со всеми детьми

Максим Виторган и Нино Нинидзе все чаще интригуют своих фолловеров — актеров заподозрили в романе, однако они, как обычно, не спешат ни подтверждать, ни опровергать слухи. Сейчас бывший супруг Ксении Собчак и его молодая возлюбленная отдыхают на Кипре — артисты делятся в блогах фотографиями из одних и тех же локаций. Кроме того, вместе с Максимом на остров прилетели его дети от предыдущих браков — Полина, Даниил и Платон. В свою очередь, компанию Нино составил ее трехлетний сын Сандрик от Кирилла Плетнева.

Полина Виторган и Нино Нинидзе уже давно нашли общий язык — в Stories красавицы-грузинки появилось забавное видео: «Когда пытаешься записать пробы с @polinavitorgan».