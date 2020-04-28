Максим Галкин восхитил фанатов фотографиями с заметно подросшими детьми
1 / 15
Фото: Instagram Максима Галкина
43-летний Максим Галкин похвастался новыми селфи с 6-летними Лизой и Гарри.
«Всем привет от нас», — написал шоумен.
Instagram Максима Галкина
Instagram Максима Галкина
«Привет! Какие вы классные», «Какие светлые», «Подросли так», «Гарри копия папы», «Приятно смотреть на вас», «Красивые и талантливые родители, такие же и детки», «Любимые дети», — комментируют восхищенные поклонники артиста и его легендарной жены.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!