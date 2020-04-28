Максим Галкин восхитил фанатов фотографиями с заметно подросшими детьми

«Привет! Какие вы классные», «Какие светлые», «Подросли так», «Гарри копия папы», «Приятно смотреть на вас», «Красивые и талантливые родители, такие же и детки», «Любимые дети», — комментируют восхищенные поклонники артиста и его легендарной жены.