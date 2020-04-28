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Максим Галкин восхитил фанатов фотографиями с заметно подросшими детьми

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

43-летний Максим Галкин похвастался новыми селфи с 6-летними Лизой и Гарри.

«Всем привет от нас», — написал шоумен.

Максим Галкин с Лизой
Instagram Максима Галкина
Максим Галкин с Гарри
Instagram Максима Галкина

«Привет! Какие вы классные», «Какие светлые», «Подросли так», «Гарри копия папы», «Приятно смотреть на вас», «Красивые и талантливые родители, такие же и детки», «Любимые дети», — комментируют восхищенные поклонники артиста и его легендарной жены.

Фото и видео: Instagram

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