Максим Галкин: «Так хотелось, чтоб хоть кто-то в семье не был артистом»

Четырехлетние Гарри и Лиза Галкины — одни из самых любимых поклонниками звездных наследников. Знаменитые родители малышей с удовольствием делятся их фотографиями и видеороликами, которые неизменно собирают множество лайков и восхищенных комментариев. Фанаты семьи Пугачевой и Галкина знают, что малыши очень талантливые и разносторонне развитые. Новое видео, которое опубликовал Максим Галкин в Instagram, лишь укрепило мнение подписчиков.

«Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘 #яблокоотяблонипрямоукорнейлежит», — подписал публикацию телеведущий.