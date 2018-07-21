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Максим Галкин: «Так хотелось, чтоб хоть кто-то в семье не был артистом»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Шоумен рассказал о талантах своих детей.

Четырехлетние Гарри и Лиза Галкины — одни из самых любимых поклонниками звездных наследников. Знаменитые родители малышей с удовольствием делятся их фотографиями и видеороликами, которые неизменно собирают множество лайков и восхищенных комментариев. Фанаты семьи Пугачевой и Галкина знают, что малыши очень талантливые и разносторонне развитые. Новое видео, которое опубликовал Максим Галкин в Instagram, лишь укрепило мнение подписчиков.

«Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом 😂😘 #яблокоотяблонипрямоукорнейлежит», — подписал публикацию телеведущий.

«Золотые и талантливые детки- копия родителей», «Такие прелестные дети,такие милые,а главное они развиты на много больше своего возраста)))Артисты прирожденные)))», «Чудо дети!!! 😘 они уже артисты», «На ваших детях печать таланта родителей! Невероятно талантливые, воспитанные, прекрасные ребята!», «Лиза будто ГИТИС окончила, вот это талант! Актерское мастерство», «А вот и будут артистами,это уже в крови», «Девица то до чего деловая!😉. А пацан - будущая звезда эстрады», «Произведения искусства маленькие», — написали подписчики.

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