Максим Галкин показал, чем Алла Пугачева кормит детей

Несколько часов назад в блоге Максима Галкина появилось видео с семейного обеда. Шоумен показал, чем Алла Пугачева кормит детей. Выбор продуктов для малышей озадачил подписчиков.
Лизе и Гарри готовят разные блюда: мальчик ест булгур, а девочка — перловку в бульоне. Рядом со здоровой пищей в тарелке оказалась и докторская колбаса.
В рационе детей случаются и тосты.
Для Максима Алла подготовила суп из шпината, который подписчики окрестили привычным словом «щи».
«Всегда приятно смотреть ваши семейные видео! Детки-прелесть)», «Хорошая семья, дети растут в любви и заботе. Поэтому такие славные детки. Приятно смотреть», «Почему дети едят все время сосиски? Ужас даже бедные такое не едят», «Максим, вы это все в реале едите? Перловка в бульоне))) макароны с сосисками))), - как студенты просто», «Здоровая еда-крупы, зеленый супчик, Алла Борисовна большая умница просто, что у деток такой правильный рацион», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram