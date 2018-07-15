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Максим Галкин показал, чем Алла Пугачева кормит детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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В Сети обсуждают видеозапись с обеда звездного семейства.

Несколько часов назад в блоге Максима Галкина появилось видео с семейного обеда. Шоумен показал, чем Алла Пугачева кормит детей. Выбор продуктов для малышей озадачил подписчиков.

Лизе и Гарри готовят разные блюда: мальчик ест булгур, а девочка — перловку в бульоне. Рядом со здоровой пищей в тарелке оказалась и докторская колбаса.

В рационе детей случаются и тосты.

Для Максима Алла подготовила суп из шпината, который подписчики окрестили привычным словом «щи».

«Всегда приятно смотреть ваши семейные видео! Детки-прелесть)», «Хорошая семья, дети растут в любви и заботе. Поэтому такие славные детки. Приятно смотреть», «Почему дети едят все время сосиски? Ужас даже бедные такое не едят», «Максим, вы это все в реале едите? Перловка в бульоне))) макароны с сосисками))), - как студенты просто», «Здоровая еда-крупы, зеленый супчик, Алла Борисовна большая умница просто, что у деток такой правильный рацион», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram

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