Максим Галкин показал, чем Алла Пугачева кормит детей

Для Максима Алла подготовила суп из шпината, который подписчики окрестили привычным словом «щи».

«Всегда приятно смотреть ваши семейные видео! Детки-прелесть)», «Хорошая семья, дети растут в любви и заботе. Поэтому такие славные детки. Приятно смотреть», «Почему дети едят все время сосиски? Ужас даже бедные такое не едят», «Максим, вы это все в реале едите? Перловка в бульоне))) макароны с сосисками))), - как студенты просто», «Здоровая еда-крупы, зеленый супчик, Алла Борисовна большая умница просто, что у деток такой правильный рацион», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram