Любвеобильная Лиза и недотрога Гарик: Максим Галкин показал новое домашнее видео с детьми

Видеоролики с подросшими Лизой и Гарри неизменно находят немалый отклик у подписчиков блога Максима Галкина. Поклонники Аллы Пугачевой с удовольствием наблюдают, как растут ее дети.
В последнее время пятилетний Гарри, например, стал протестовать против нежностей, которыми одаривает его сестра.
«Мы — семья, друзья», — восклицает Лиза, прильнув к брату. «Не надо обнимашек и целовашек», — отмахивается мальчик.
У Лизы, в свою очередь, открылась особая тяга к творчеству, которым она занимается вместе с мамой: девочка рисует, а Алла Борисовна раскрашивает ее творения.
Поклонники часто отмечают, что Лиза унаследовала мамин характер и черты.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram