Любвеобильная Лиза и недотрога Гарик: Максим Галкин показал новое домашнее видео с детьми

Видеоролики с подросшими Лизой и Гарри неизменно находят немалый отклик у подписчиков блога Максима Галкина. Поклонники Аллы Пугачевой с удовольствием наблюдают, как растут ее дети.

В последнее время пятилетний Гарри, например, стал протестовать против нежностей, которыми одаривает его сестра.

«Мы — семья, друзья», — восклицает Лиза, прильнув к брату. «Не надо обнимашек и целовашек», — отмахивается мальчик.

У Лизы, в свою очередь, открылась особая тяга к творчеству, которым она занимается вместе с мамой: девочка рисует, а Алла Борисовна раскрашивает ее творения.

Поклонники часто отмечают, что Лиза унаследовала мамин характер и черты.