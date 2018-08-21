«Любовь моя»: муж Леры Кудрявцевой показал трогательное фото с дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров пока не показывают новорожденную дочь Машу поклонникам, однако телеведущая уже выложила милый снимок с ножкой девочки в свой микроблог. За ней последовал и хоккеист — он решил поделиться не менее трогательным фото, на котором ручка младенца лежит в его руке.
«Любовь моя», — так лаконично и нежно подписал Макаров свой пост.
«Машенька-пиончик», «Она вас с ума сведет! Папины дочки, принцессы! Пусть растет здоровой и счастливой», «Защемило сердце, мороз по коже, глядя на детскую ручонку!» — отметили в комментариях поклонники. Напомним, это первый ребенок для Игоря. У Леры также есть взрослый сын Жан, который совсем недавно тоже стал отцом и назвал сына в честь деда — Львом.
Фото и видео: Instagram