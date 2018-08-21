«Любовь моя»: муж Леры Кудрявцевой показал трогательное фото с дочкой

«Машенька-пиончик», «Она вас с ума сведет! Папины дочки, принцессы! Пусть растет здоровой и счастливой», «Защемило сердце, мороз по коже, глядя на детскую ручонку!» — отметили в комментариях поклонники. Напомним, это первый ребенок для Игоря. У Леры также есть взрослый сын Жан, который совсем недавно тоже стал отцом и назвал сына в честь деда — Львом.

Фото и видео: Instagram