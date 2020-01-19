«Любовь моя изучает мир»: Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочкой

«Как мило! Ваша любовь - наша любовь! Пусть растет умненькой и талантливой как ее мама», «Видно, не только мир, а и разные языки», «Да ладно, признавайтесь, что просто книгой личко закрыли», «Растёт маленький гений», «Правильные Книги изучает», «Надо же, Новый завет», «Я познаю мир», — комментируют подписчики.

Напомним, старшую дочь Светлана Лобода родила от хореографа Андрея Царя, а отцом младшей, по слухам, является фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.