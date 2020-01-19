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«Любовь моя изучает мир»: Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочкой

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Слайд, который
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Певица крайне редко делится снимками с малышкой Тильдой.

Светлана Лобода воспитывает двух дочерей — восьмилетнюю Еву и полуторагодовалую Тильду. В блоге певицы намного чаще можно увидеть фото старшей дочери, а снимки с малышкой едва ли по пальцам можно пересчитать. Несколько часов назад в Instagram Лободы появился новый кадр с Тильдой, который артистка подписала так: «любовь моя изучает мир ❤️». На снимке Светлана с дочкой изучают Новый завет на испанском языке.

«Как мило! Ваша любовь - наша любовь! Пусть растет умненькой и талантливой как ее мама», «Видно, не только мир, а и разные языки», «Да ладно, признавайтесь, что просто книгой личко закрыли», «Растёт маленький гений», «Правильные Книги изучает», «Надо же, Новый завет», «Я познаю мир», — комментируют подписчики.

Напомним, старшую дочь Светлана Лобода родила от хореографа Андрея Царя, а отцом младшей, по слухам, является фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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