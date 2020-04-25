Лянка Грыу показала подросшего красавчика-сына: «Мамина копия»
Фото: Instagram Лянки Грыу
Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу редко делится с фолловерами семейными снимками и видео. В 2011 году у актрисы и ее супруга родился сын Максим, которому впоследствии был поставлен диагноз «аутизм». «В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город. Доктор сказала мне, что каждый день я должна быть со своим ребенком, заниматься с ним... А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — рассказывала актриса об итогах терапии, предложенной американскими врачами.
Несколько часов назад в блоге Лянки появилось трогательное видео с 9-летним сыном. Поклонники уверены, что мальчик растет маминой копией.
«Красавчик», «Такой трогательный! ❤️», «Очень красивый ребёнок, похож на Вас!😘», «Какие вы красивые 😍», «Похож на вас, вы очень чувствительны!», «Мамина копия👍🌹🌹🌹», «Дорогая Лянка, у вас очень красивый и просто замечательный мальчик», «Как же сильно похож на Вас 😍», «Какой же красивый сынуля и похож на маму. Невероятный))», «Сыыын????? Какой красивый 😍😍😍 Очень очень красивый 😍», — пишут фолловеры.
Напомним, Лянка Грыу замужем за фотографом Михаилом Вайнбергом. Актриса и ее избранник сыграли свадьбу в июле 2010 года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!