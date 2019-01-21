Лучшие друзья-знаменитости приехали на выписку Татьяны Терешиной из роддома

На днях экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. У певицы и ее молодого мужа Олега Курбатова родился сын, которого пара назвала Арсением. А накануне Татьяна с малышом выписались из роддома, причем, как говорится, с размахом.

Супруг звезды нанял аниматоров, украсил холл клиники цветами и воздушными шарами и приготовил подарки для старшей сестры сына, 5-летней Арис. Кроме того, на выписку приехали лучшие друзья Татьяны — ее коллега по Hi-Fi Митя Фомин и экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа.