Лучшие друзья-знаменитости приехали на выписку Татьяны Терешиной из роддома

На днях экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина стала мамой во второй раз. У певицы и ее молодого мужа Олега Курбатова родился сын, которого пара назвала Арсением. А накануне Татьяна с малышом выписались из роддома, причем, как говорится, с размахом.
Супруг звезды нанял аниматоров, украсил холл клиники цветами и воздушными шарами и приготовил подарки для старшей сестры сына, 5-летней Арис. Кроме того, на выписку приехали лучшие друзья Татьяны — ее коллега по Hi-Fi Митя Фомин и экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа.
«Это было очень трогательно. Я правда то кормить, то переодевать, то пообщаться с молокоотсосом все время удалялась, муж мой как обычно не умеет специально улыбаться для фото, дочь пришла после шапки растрепанна, но зато ей младший братик приготовил подарки и она была страшна довольна», — эмоционально подписала Терешина снимки с новорожденным сыном, старшей дочкой и мужем, опубликованные в ее микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram