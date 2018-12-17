«Лучше потерять детство, чем потом профукать жизнь»: Алексей Ягудин рассказал, как воспитывает дочерей

На днях олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин приняли участие в новогодней фотосессии для портала «Летидор» и рассказали, как воспитывают девочек. Оказалось, что наследницы уже сейчас работают над успехом, который их ждет в будущем.

Старшая дочь пары Лиза учится по двойной программе. «Нагрузка у нее приличная. С утра на английском языке, после обеда по программе ЕГЭ. Потом у нее факультатив французского языка либо танцы в "Тодесе"», — рассказал отец.

Младшая, Лиза, уже сейчас знает, что такое «нельзя» и режим. «Мы стараемся ограничить время использования этих предметов. Но, как бы мы ни сопротивлялись, в нынешнее время гаджеты необходимы. На день рождения Лизе подарили планшет с клавиатурой. Она прямо пищала от восторга! Так вот, ей разрешено на нем заниматься (это обучающие школьные программы) по вечерам не больше 30 минут», — поделилась мама.

«Дети видят, как работаем мы. Вот это «Я не хочу, я устала» крайне редко возникает», — добавила она.

«Мне кажется, что лучше потерять детство, чем потом профукать жизнь! А вообще у Тани не забалуешь! (Смеется) Если нужно приехать куда-то в конкретное время, то мы едем, если нужно идти уроки делать — значит нужно», — подтвердил отец.

Фото: съемка для «Летидор»