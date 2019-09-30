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«Лучшая акушерка»: Влад Топалов перерезал пуповину младенца по время родов сестры

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алина и Влад

Фото: Instagram

Молодая мать сама рассказала об этом подписчикам.

На прошлой неделе 30-летняя сестра Влада Топалова Алина впервые стала мамой – у нее родилась точь Тея. О радостном событии она рассказала в Instagram и показа первое фото с крохотной ручкой.

Алина Топалова

Немного придя в себя после важного события, Алина рассказала, как проходили ее роды, главную роль в которых по стечению обстоятельств сыграл не ее супруг, а брат.

Фото: Instagram

«Так бывает только в кино. У жены начинаются роды. Спешишь на первый попавшийся рейс к ней, успеваешь. Все хорошо, лететь всего час. Затем «простите, технические неполадки, мы вынуждены вернуться в аэропорт»... Мой муж не успел ко мне на роды. В роддом меня привез - и был со мной на родах, и пуповину перерезал... мой брат:) Мой брат знает про роды ВСЁ. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка! Мои роды длились 12 часов. Чуть отоспавшись и встретив любимого мужа, я уже вовсю бегала по роддому счастливая, на удивление всего мед.персонала:)», - написала счастлива мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Наши девочки!!! Мама – герой», - написала первый комментарий Регина Тодоренко, скромно умолчав о роли своего супруга.

Напомним, в конце июля Алина Топалова вышла замуж за гражданина Эстонии Томаса Несона и взяла его фамилию.

Фото и видео: Instagram

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