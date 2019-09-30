«Лучшая акушерка»: Влад Топалов перерезал пуповину младенца по время родов сестры

«Так бывает только в кино. У жены начинаются роды. Спешишь на первый попавшийся рейс к ней, успеваешь. Все хорошо, лететь всего час. Затем «простите, технические неполадки, мы вынуждены вернуться в аэропорт»... Мой муж не успел ко мне на роды. В роддом меня привез - и был со мной на родах, и пуповину перерезал... мой брат:) Мой брат знает про роды ВСЁ. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка! Мои роды длились 12 часов. Чуть отоспавшись и встретив любимого мужа, я уже вовсю бегала по роддому счастливая, на удивление всего мед.персонала:)», - написала счастлива мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Наши девочки!!! Мама – герой», - написала первый комментарий Регина Тодоренко, скромно умолчав о роли своего супруга.

Напомним, в конце июля Алина Топалова вышла замуж за гражданина Эстонии Томаса Несона и взяла его фамилию.