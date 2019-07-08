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«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева показала новое милое фото младшей дочери

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram
Подписчики Примадонны с восторгом отреагировали на портрет Лизы.

Алла Пугачева, в отличие от супруга, публикует фото детей нечасто. Если у Максима Галкина в Instagram фото и видео с Лизой и Гарри появляются практически каждый день, то у Примадонны – намного реже, но зато она показывает самое-самое.

И вот Алла Борисовна поделилась с подписчиками новой фотографией с Лизой. Артистка не указала, сама ли она сделала портрет, но подписала снимок: «Лизок и ее глазок».

Лиза Галкина

Фото: Instagram

Игорь Николаев, Александр Ревва, Эвелина Хромченко первыми оставили комментарии под фотографией с Лизой - с множеством сердечек.

Алла Пугачева читает стихи с Лизой

«девчушка просто прелесть- много маминого шарма»,

«Чудо- девочка! Поцелуйте ее крепко за меня! Простите, Алла Борисовна, у Вас необыкновенные дети!»,

«Глазок мамин у Лизок», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А как вам кажется, на кого больше похожа Лиза?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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