«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева показала новое милое фото младшей дочери

Алла Пугачева, в отличие от супруга, публикует фото детей нечасто. Если у Максима Галкина в Instagram фото и видео с Лизой и Гарри появляются практически каждый день, то у Примадонны – намного реже, но зато она показывает самое-самое.
И вот Алла Борисовна поделилась с подписчиками новой фотографией с Лизой. Артистка не указала, сама ли она сделала портрет, но подписала снимок: «Лизок и ее глазок».
Фото: Instagram
Игорь Николаев, Александр Ревва, Эвелина Хромченко первыми оставили комментарии под фотографией с Лизой - с множеством сердечек.
«девчушка просто прелесть- много маминого шарма»,
«Чудо- девочка! Поцелуйте ее крепко за меня! Простите, Алла Борисовна, у Вас необыкновенные дети!»,
«Глазок мамин у Лизок», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А как вам кажется, на кого больше похожа Лиза?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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