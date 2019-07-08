«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева показала новое милое фото младшей дочери

Алла Пугачева, в отличие от супруга, публикует фото детей нечасто. Если у Максима Галкина в Instagram фото и видео с Лизой и Гарри появляются практически каждый день, то у Примадонны – намного реже, но зато она показывает самое-самое.

И вот Алла Борисовна поделилась с подписчиками новой фотографией с Лизой. Артистка не указала, сама ли она сделала портрет, но подписала снимок: «Лизок и ее глазок».