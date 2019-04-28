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Лиза и Гарри Галкины поздравили православных христиан с праздником Пасхи

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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
В воскресенье, 28 апреля, православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение.

В этом году православные христиане празднуют Пасху 28 апреля. Алла Пугачева стала одной из первых, кто поделился в Instagram трогательными поздравлениями со Светлым Христовым Воскресением. Примадонна поделилась видео с участием пятилетних Лизы и Гарри.

Максим Галкин показал открытку, которую ему подарил сын.

Фолловеры восхитились воспитанием детей и поздравили звездную семью с православным праздником: «Какие чудные и правильно воспитанные дети! Здоровья и счастья! Христос воскрес!», «Какие они чудесные, потрясающие детки!!! Дай Бог им хорошей судьбы! С Праздником», «Такие детки молодцы», «Умнички такие они у вас. Пусть Бог всегда вас и вашу семью охраняет и оберегает», «Умница!со светлой Пасхой всех!все Ваше семейство!мира всем и добра!», «Воистину Воскрес Христос!!! Подарок Господа - такие ангелочки!!!», «Какая прелесть, не разбалованные, воспитанные детки!!!!», «Я в восторге от вашей семьи, какие же вы замечательные! Лизочка, как лучик солнышка, обожаю её. Спасибо Аллочке, за такое воспитание деток. Умнички! Со Светлым праздником! Христос Воскресе!».

Больше историй о детях Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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