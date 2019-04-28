Лиза и Гарри Галкины поздравили православных христиан с праздником Пасхи

Фолловеры восхитились воспитанием детей и поздравили звездную семью с православным праздником: «Какие чудные и правильно воспитанные дети! Здоровья и счастья! Христос воскрес!», «Какие они чудесные, потрясающие детки!!! Дай Бог им хорошей судьбы! С Праздником», «Такие детки молодцы», «Умнички такие они у вас. Пусть Бог всегда вас и вашу семью охраняет и оберегает», «Умница!со светлой Пасхой всех!все Ваше семейство!мира всем и добра!», «Воистину Воскрес Христос!!! Подарок Господа - такие ангелочки!!!», «Какая прелесть, не разбалованные, воспитанные детки!!!!», «Я в восторге от вашей семьи, какие же вы замечательные! Лизочка, как лучик солнышка, обожаю её. Спасибо Аллочке, за такое воспитание деток. Умнички! Со Светлым праздником! Христос Воскресе!».