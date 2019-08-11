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Лиза Галкина занимается йогой, а брат Гарри ей мешает: «Ну что, поймала свет?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети

Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин показал, как его дочь занимается йогой.

Видеоролики с участием детей Аллы Пугачевой неизменно вызывают массу восторгов у поклонников пары. В это воскресенье звездный папа опубликовал новое видео с 5-летней дочкой в главной роли.

«Лиза и свет йоги #елизаветагалкина #гарригалкин #йога», — написал шоумен.

«Жизнерадостность Лизы завораживает», «Чтобы не делала Лиза, все получается так красиво, интересно и со вкусом», «Знает, что такое сосредоточиться, молодец», «Гарри замечательный мальчик!!! Никогда не играет на камеру, всегда естественный, скромный, рассудительный», «Гарик, что ты делаешь? - Что хочу», «Ну что, поймала свет?», «Эти братья, всегда мешают сестрам», «Детки прелесть! Каждый раз любуюсь ими», «Как вы их так воспитываете... они такие сдержанные к друг другу... терпимые... мои б уже драться начали», «Боже, какие же у вас милые дети. С огромным удовольствием за ними наблюдаю. Сразу видно, детками занимаются», — комментируют подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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