Лиза Галкина занимается йогой, а брат Гарри ей мешает: «Ну что, поймала свет?»

«Жизнерадостность Лизы завораживает», «Чтобы не делала Лиза, все получается так красиво, интересно и со вкусом», «Знает, что такое сосредоточиться, молодец», «Гарри замечательный мальчик!!! Никогда не играет на камеру, всегда естественный, скромный, рассудительный», «Гарик, что ты делаешь? - Что хочу», «Ну что, поймала свет?», «Эти братья, всегда мешают сестрам», «Детки прелесть! Каждый раз любуюсь ими», «Как вы их так воспитываете... они такие сдержанные к друг другу... терпимые... мои б уже драться начали», «Боже, какие же у вас милые дети. С огромным удовольствием за ними наблюдаю. Сразу видно, детками занимаются», — комментируют подписчики.