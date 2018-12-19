«Либо это ее бывший муж, либо женатый человек»: отец пятого ребенка Марии Порошиной — не иностранец?

Даже несмотря на то, что сама Мария Порошина заявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного-иностранца, ей мало кто поверил — не только поклонники, но и друзья. Некоторые предполагают, что отцом долгожданного мальчика, который появится на свет уже в январе, является бывший муж актрисы Илья Древнов. А кто-то считает, что Мария забеременела от несвободного мужчины, имя которого тщательно скрывает.
«Маша избегает разговоров от отце ребенка. Конечно, это не ее коллега Ярослав Бойко, но и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши», — рассказала «Комсомольской правде» близкая знакомая актрисы.
Большинство источников издания склоняется к версии о том, что при расставании Мария и Илья сильно поссорились как раз потому, что звезда сообщила мужу о своем интересном положении, и он не был ему рад. «Обеспечивала семью Маша, она всем руководила, она купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом. Илье ничего не было нужно, он возражал, когда Маша планировала их третьего общего ребенка», — рассказала знакомая Порошиной и Древнова в том же интервью. Да и сама Порошина не скрывала, что Древнов не хотел большую семью: «Когда мой четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Детей надо прокормить».
Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram