«Либо это ее бывший муж, либо женатый человек»: отец пятого ребенка Марии Порошиной — не иностранец?

Даже несмотря на то, что сама Мария Порошина заявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного-иностранца, ей мало кто поверил — не только поклонники, но и друзья. Некоторые предполагают, что отцом долгожданного мальчика, который появится на свет уже в январе, является бывший муж актрисы Илья Древнов. А кто-то считает, что Мария забеременела от несвободного мужчины, имя которого тщательно скрывает.

«Маша избегает разговоров от отце ребенка. Конечно, это не ее коллега Ярослав Бойко, но и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши», — рассказала «Комсомольской правде» близкая знакомая актрисы.