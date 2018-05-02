Леру Кудрявцеву вновь заподозрили в беременности

«Лерочка, в ожидании чуда!», «Просто на лицо смотришь, как красивая беременная женщина, вообще другая», «Урааа! Беременна! Счастья! Радости! Добра!!!», «Вы красотка. И пример для всех кто боиться рожать в этом возрасте!!» — написали фолловеры Кудрявцевой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Леры есть взрослый сын Жан от первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Сейчас телеведущая живет в своем третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Фото: Instagram