Леру Кудрявцеву вновь заподозрили в беременности

На одном из снимков интернет-пользователи разглядели округлившийся живот телеведущей. Кроме того, на фото с друзьями у всей компании в руках коктейли и лишь Лера отказалась от алкоголя. Многие уверены, что звезда наконец забеременела.
«Лерочка, в ожидании чуда!», «Просто на лицо смотришь, как красивая беременная женщина, вообще другая», «Урааа! Беременна! Счастья! Радости! Добра!!!», «Вы красотка. И пример для всех кто боиться рожать в этом возрасте!!» — написали фолловеры Кудрявцевой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, у Леры есть взрослый сын Жан от первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Сейчас телеведущая живет в своем третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
Фото: Instagram