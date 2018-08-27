Лера Кудрявцева собралась выйти на работу спустя всего 3 недели после родов

47-летняя Лера Кудрявцева не собирается засиживаться в декрете, заботясь о маленькой дочке Маше. Стало известно, что звезда приняла предложение организаторов конкурса «Новая волна»-2018 стать одной из его ведущих.

«Лера рассматривала возможность отказаться от участия в этом мероприятии, — рассказали журналу StarHit в окружении артистки. — Ведь ребеночек мог родиться позже поставленного срока. Но все, к счастью, произошло вовремя. Поэтому молодая мама, которая является настоящим символом и музой проекта Игоря Крутого, решила все-таки прервать декретный отпуск. И это было не самое простое решение, ведь с малышкой ей придется расстаться почти на целую неделю».