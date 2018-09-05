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Лера Кудрявцева рассказала, на кого оставила дочь на время командировок

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Леры Кудрявцевой

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47-летняя ведущая Лера Кудрявцева наняла квалифицированных помощниц.

Беременность и роды 47-летней Леры Кудрявцевой породили массу слухов. Когда ведущая появилась на съемках телепередачи спустя две с половиной недели после рождения дочери, а спустя три — отправилась в командировку, многие подписчики ее блога возмутились: звезда бросила дочь. Кто-то предположил, что малышка рождена суррогатной матерью, поэтому Кудрявцева так легко оставила ее чужим людям.

«Как и любая мама, оставившая своего ребенка где-то далеко и вышедшая на работу, испытываю чувство вины перед Машенькой. Но у нас есть няни – прекрасные, профессиональные. Их мы выбирали долго. Они по образованию медсестры, и у них есть хороший опыт работы именно с грудничками. Но самое главное, она у меня с папой, бабушкой и со всей артиллерией родственников! Так что я спокойна», — прокомментировала Лера в интервью с Woman`s Day.

Раскрыла она и секрет стройной фигуры: «Для меня это немного стрессовая ситуация в моем возрасте. Но я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами».

Фото и видео: instagram

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