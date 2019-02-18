Лера Кудрявцева помогла Шуре найти суррогатную мать для будущего первенца

На днях певец Шура встретился с анонимными авторами Telegram-канала «Только никому…» и рассказал, что в скором времени собирается стать отцом. Первенца артисту родит суррогатная мать, которую ему помогла подыскать телеведущая Лера Кудрявцева. Судя по всему, Шура будет воспитывать малыша один.

«Благодаря Лере он нашел суррогатную мать за 1,8 миллиона рублей. Как только разберется с квартирой (скоро), сразу пойдет рожать», — передает автор канала.