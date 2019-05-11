Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге. Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
«Ангелочек», «Красоточки какие, мамуля счастливая какая 😊», «На этом фото все прекрасно🤩Лера, Вы великолепны», «Как вы быстро растёте, счастья и любви вашей семье», «так быстро время летит, уже так выросла....😘 пончик ваш», «Мамина ❤️ сладкая ватаааа», «Вы прекрасно выглядите. Молодая мама с прекрасной дочуркой», «Маленькая принцесса», «Ой, Божечки, какие вы уже большие 🌞 милотуся», — умиляются фолловеры.
Больше о семье Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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