Лера Кудрявцева показала очень нежное фото с мужем и 2-месячной дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз почти три месяца назад (13 августа), но пока нечасто выкладывает в Сеть фотографии своей маленькой дочки Маши. Телеведущая лишь однажды показала поклонникам ножку новорожденной — в день, когда девочка появилась на свет. На остальных снимках лицо крохи отвернуто от объектива или, как в этот раз, закрыто стикерами-сердечками.

Накануне Лера все же решила поделиться с фанатами одной из фотографий из новой семейной фотосессии. А чтобы уберечь себя от очередной волны слухов про суррогатное материнство, Кудрявцева просто отключила возможность комментировать этот пост.