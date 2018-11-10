logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лера Кудрявцева показала очень нежное фото с мужем и 2-месячной дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
47-летняя телеведущая порадовала фолловеров новым снимком с крохотной дочкой Машей и супругом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз почти три месяца назад (13 августа), но пока нечасто выкладывает в Сеть фотографии своей маленькой дочки Маши. Телеведущая лишь однажды показала поклонникам ножку новорожденной — в день, когда девочка появилась на свет. На остальных снимках лицо крохи отвернуто от объектива или, как в этот раз, закрыто стикерами-сердечками.

Накануне Лера все же решила поделиться с фанатами одной из фотографий из новой семейной фотосессии. А чтобы уберечь себя от очередной волны слухов про суррогатное материнство, Кудрявцева просто отключила возможность комментировать этот пост.

«Мне невероятно противно и больно читать некоторые сплетни, — призналась Кудрявцева журналистам на фестивале «Новая Волна» в Сочи. — Ребят, успокойтесь! Я рожала сама. Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог».

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...