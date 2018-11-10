Лера Кудрявцева показала очень нежное фото с мужем и 2-месячной дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз почти три месяца назад (13 августа), но пока нечасто выкладывает в Сеть фотографии своей маленькой дочки Маши. Телеведущая лишь однажды показала поклонникам ножку новорожденной — в день, когда девочка появилась на свет. На остальных снимках лицо крохи отвернуто от объектива или, как в этот раз, закрыто стикерами-сердечками.
Накануне Лера все же решила поделиться с фанатами одной из фотографий из новой семейной фотосессии. А чтобы уберечь себя от очередной волны слухов про суррогатное материнство, Кудрявцева просто отключила возможность комментировать этот пост.
«Мне невероятно противно и больно читать некоторые сплетни, — призналась Кудрявцева журналистам на фестивале «Новая Волна» в Сочи. — Ребят, успокойтесь! Я рожала сама. Это было не так и просто. Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Я шесть лет шла к этому — с того момента, как вышла замуж. Маша — вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог».
Фото и видео: Instagram