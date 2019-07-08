Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши

Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз в августе 2018 года. Долгое время родители девочку не показывали: делились снимками, где Машу видно только со спины. Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры.

Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки. Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько видеороликов с прогулки с Машей. В ролике родители катают дочь на качелях. А когда приходит время уходить и девочку пытаются снять, она начинает плакать.

«Самый серъезный человек на этой планете - это Макарова Мария Игоревна на качелях», - подписала счастливая мать видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).