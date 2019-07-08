Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши

Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз в августе 2018 года. Долгое время родители девочку не показывали: делились снимками, где Машу видно только со спины. Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры.
Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки. Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько видеороликов с прогулки с Машей. В ролике родители катают дочь на качелях. А когда приходит время уходить и девочку пытаются снять, она начинает плакать.
«Самый серъезный человек на этой планете - это Макарова Мария Игоревна на качелях», - подписала счастливая мать видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Папина доченька!Хорошенькая куколка»,
«Глаза невероятные!!!»,
«Она просто ангел, Лерочка!! Счастья вашей прекрасной семье!»,
«Сладкая девочка, будьте здорвенькие», - пожелали подписчики.
Напомним, у Леры Кудрявцевой есть еще 29-летний сын Жан и годовалый внук Лев, а для Игоря Макарова Маша стала первым ребенком.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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