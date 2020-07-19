Лера Кудрявцева поделилась теплым фото с мужем и малышкой-дочкой: «Такие уютные, простые и счастливые»

Поклонники уверены, что молодой муж и маленькая дочь позволили телезвезда остановить время и выглядеть едва ли не моложе супруга-хоккеиста (напомним, Лера старше избранника на 17 лет): «Лера, расскажите, как время повернуть вспять? Вам же это, судя по фото, удалось. Вы прекрасно выглядите», «Вы такая красивая пара, дочурка —прелесть», «Красивая семья. Счастья вам и здоровья. Лерочка, вы прекрасно выглядите», «Супер фото!! Как мне нравитесь Вы, супруг и Ваша дочь», «Ой, ну какие вы классные! Приятно посмотреть!», «Счастья вам, ребята», «Какие вы красивые!!! Берегите, пожалуйста, семью!!! Любви и здоровья Вам!!!», «300% папина доча», «Вы просто прекрасная пара, а доча просто чудо, ее так интересно смотреть, она умничка», «Все короче, стали похожи друг на друга, муж и жена одна сатана)», «Какая пара! Как Вы все похожи друг на друга!», «Лера, вы на этом фото очень похожи с мужем. Как говорится, муж ко двору», «Лера! Кто младше — непонятно. Еще лет 5, и муж будет выглядеть старше», «Вот настоящее счастье!!! Без пафоса, такие уютные, простые и счастливые, что ещё нужно?! Лерочка, обожаю вашу семью!!!».

Напомним, у Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. По иронии судьбы, незадолго до рождения младшей дочери телеведущая стала бабушкой. Лишь недавно Кудрявцева впервые показала внука и его красавицу-маму.