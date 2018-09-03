Лера Кудрявцева и ее муж не справляются с младенцем без посторонней помощи

Немногим меньше месяца назад 47-летняя ведущая Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой. Долгожданную дочку назвали Марией. В эфире программы «Звезды сошлись» звезда рассказала, как изменился их с мужем быт после появления ребенка. Оказалось, что 30-летний хоккеист Игорь Макаров был против того, чтобы посторонний человек ухаживал за его дочерью, но обстоятельства заставили его передумать.

«Когда мне муж сказал: "Лер, никаких нянь, сама", я сказала, да, конечно, я тоже очень хочу. А сама подумала: сколько же мы с тобой продержимся? Две недели я прыгала вокруг него: "А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка"… И через две недели муж подошел и сказал: "Лера, пожалуйста, давай няню"», — поделилась Кудрявцева.

«Всю жизнь мучилась бессонницей. Но с появлением Мани могу спать стоя, сидя, у стены, с закрытыми глазами. Я психованная, мне тяжеловато» — пожаловалась она.

Няню для будущего ребенка Лера подыскивала еще в июле. На первый год телеведущая планировала нанять филиппинку. Русских или украинок отмела сразу: «Болтливы, ленивы, избалованны, навязчивы, и много много всего. Спорить не буду, но нашим не доверяю ни в чем», — писала она в блоге.

А как считаете вы, кто должен сидеть с ребенком в его первые месяцы и годы?

Фото и видео: instagram