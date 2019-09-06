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Леди Диана или королева Елизавета? Пользователи Сети спорят, на кого похожи подросшие принц Джорд и принцесса Шарлотта

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Родители сопровождают детей в школу

Фото: Getty Images

Семья герцогов Кембриджских опубликовала новое фото детей.

Накануне, 5 сентября, старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон пошли в школу. Принцесса Шарлотта впервые села за пару, а принц Джордж пошел в третий класс престижной частной школы Thomas's в Баттерси.

Джордж и Шарлотта прибыли в школу

В значимый для принца и принцессы день семья герцогов Кембриджских опубликовала новую официальную фотографию Шарлотты и Джорджа.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться этой фотографией принца Джорджа и принцессы Шарлотты, сделанной до того, как их Королевские Высочества покинули Кенсингтонский дворец и отправились в школу», - говорится в сообщении.

Поклонники семьи принца Уильяма засыпали детей комплиментами и принялись спорить, на кого же похожи подросшие Джордж и Шарлотта. Многие посчитали, что девочка – копия прабабушки, королевы Елизаветы II, другие отметили, что она взяла все самое лучшее от бабушки, принцессы Дианы, а третьи написали, что Джордж похож на отца.

«Красивые дети. Она точно как королева», «Да, Шарлотта похожа на Елизавету II, а Джордж взял черты Спенсеров», «Шарлотта похожа на королеву, но с цветом волос своей матери», «Глаза королевы!», «Шарлотта выглядит так, как будто задумала какую-то шалость», «Великолепные дети», - посыпались комментарии.

А как вам кажется, на кого похожи Джордж и Шарлотта?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Andrew Parsons/ Global Look press, Getty Images, East news

Видео: Instagram

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