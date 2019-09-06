Леди Диана или королева Елизавета? Пользователи Сети спорят, на кого похожи подросшие принц Джорд и принцесса Шарлотта

Поклонники семьи принца Уильяма засыпали детей комплиментами и принялись спорить, на кого же похожи подросшие Джордж и Шарлотта. Многие посчитали, что девочка – копия прабабушки, королевы Елизаветы II, другие отметили, что она взяла все самое лучшее от бабушки, принцессы Дианы, а третьи написали, что Джордж похож на отца.

«Красивые дети. Она точно как королева», «Да, Шарлотта похожа на Елизавету II, а Джордж взял черты Спенсеров», «Шарлотта похожа на королеву, но с цветом волос своей матери», «Глаза королевы!», «Шарлотта выглядит так, как будто задумала какую-то шалость», «Великолепные дети», - посыпались комментарии.

А как вам кажется, на кого похожи Джордж и Шарлотта?