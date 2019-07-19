«Ладушки у бабушки»: Елена Малышева показала новое трогательное видео с младшим внуком

Елена Малышева недавно призналась подписчикам, что научилась монтировать видео. После того, как в семье появились внуки, профессор освоила новую для себя науку видеооператора и монтажера.
Елена Малышева порадовала подписчиков новым роликом с младшим внуком Артуром. Мальчику скоро исполнится год.
«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», - подписала ролик счастливая бабушка.
Телеведущая редко показывает своих малышей, большую часть ее страницы в соцсети занимает медицинская информация. И каждый раз ее подписчики бурно реагируют на новые фотографии мальчишек.
«Если одеть очки, то копия Елена Малышева»,
«Такой сладкий»,
«Дети прелесть! Игорь в честь Вашего мужа, а Артур наверное в честь второго деда?»,
«Замечательный малыш», - отметили поклонники телеведущей (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
У Елены Малышевой и ее супруга Игоря Малышева двое сыновей – Юрий и Василий. Оба внука – дети старшего сына.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anton Belitsky, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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