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«Ладушки у бабушки»: Елена Малышева показала новое трогательное видео с младшим внуком

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Малышева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Телеведущая увлекается созданием мини-фильмов о своих малышах.

Елена Малышева недавно призналась подписчикам, что научилась монтировать видео. После того, как в семье появились внуки, профессор освоила новую для себя науку видеооператора и монтажера.

Елена Малышева порадовала подписчиков новым роликом с младшим внуком Артуром. Мальчику скоро исполнится год.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», - подписала ролик счастливая бабушка.

Телеведущая редко показывает своих малышей, большую часть ее страницы в соцсети занимает медицинская информация. И каждый раз ее подписчики бурно реагируют на новые фотографии мальчишек.

«Если одеть очки, то копия Елена Малышева»,

«Такой сладкий»,

«Дети прелесть! Игорь в честь Вашего мужа, а Артур наверное в честь второго деда?»,

«Замечательный малыш», - отметили поклонники телеведущей (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

У Елены Малышевой и ее супруга Игоря Малышева двое сыновей – Юрий и Василий. Оба внука – дети старшего сына.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Anton Belitsky, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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