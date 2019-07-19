«Ладушки у бабушки»: Елена Малышева показала новое трогательное видео с младшим внуком

Елена Малышева недавно призналась подписчикам, что научилась монтировать видео. После того, как в семье появились внуки, профессор освоила новую для себя науку видеооператора и монтажера.

Елена Малышева порадовала подписчиков новым роликом с младшим внуком Артуром. Мальчику скоро исполнится год.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», - подписала ролик счастливая бабушка.