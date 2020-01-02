«Куколка какая»: 4-летняя внучка Игоря Крутого забавно станцевала под его песню

«Нарвавшись на наше с Димашем выступление в новогоднем эфире, Деми вдохновилась на импровизационный танец, а я, как «опытный» оператор, сумел запечатлеть момент, которым хочу поделиться с вами... <…> С наступившим 2020-м годом, мои дорогие подписчики!» — написал Игорь Крутой.

«Ваша сладкая внучка Деми — красивая танцовщица!», «Если хочешь узнать правду, спроси об этом ребенка). А Деми и без слов все рассказала. Умничка!», «Великолепно и красиво танцует Демичка!», «Куколка такая!», — похвалили девочку поклонники Игоря Крутого.

У маэстро, кроме 4-летней Деми, есть еще две внучки от сына Николая — 9-летняя Кристина и 3-летняя Рита. Но именно Деми появляется в Instagram чаще сестер.