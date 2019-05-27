«Куда уходит детство»: 5-летняя Лиза Галкина дала ценный совет загрустившей Алле Пугачевой

Новый пост, который появился в блоге Максима Галкина, растрогал его подписчиков. «Куда уходит детство?», — написал шоумен под видео, в котором его 5-летняя дочь Лиза дала ценный совет своей маме, Алле Пугачевой, отметившей недавно свое 70-летие.
«Какая мудрая девочка», «А ведь Елизавета правильно сказала — радость! Алла Борисовна и Максим, у Вас очень прелестная и умная дочь», «Устами младенца», «Золотые слова! Дети умнее нас», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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