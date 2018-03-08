Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
1 / 10
Фото из Instagram Ксении Бородиной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Новые снимки в Instagram телеведущей породили очередную волну слухов о ее «интересном» положении.

8 марта популярная телеведущая Ксения Бородина отмечает сразу два праздника — Международный женский день и собственный день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 35 лет, и в честь круглой даты она отправилась с друзьями и любимым супругом Курбаном Омаровым в Милан. В Instagram Ксении появились фотографии с праздника, для которого она выбрала белое платье-футляр с черным широким ремнем, а подписчики обратили внимание на изменившиеся формы любимицы.

«Кажись беременна...», «Беременна», «Мне показалось или ожидается пополнение ?», «Прекрасны. Но мне показалось или животик?», «Про беременность уже спрашивали?) уж больно явно пузо выделяется», «Надеюсь, что это сынок!», — написали фолловеры.

Напомним, у Ксении Бородиной и Курбана Омарова трое детей. Несмотря на то, что старшие дети супругов — дочь Ксении Маруся и сын Курбана Омар - от предыдущих браков, родители относятся к ним как к родным. Так, недавно Омару исполнилось десять лет, в связи с чем Ксения посвятила ему очень трогательный пост: «У нас в семье растёт настоящий мужчина, защитник 🙏🏻 Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даёшь такие крутые результаты, только вперёд 💪 Мы с нетерпением ждём встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку , чтобы повеселиться от души💃💃💃 Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем 🌺🌺🌺 С твоим днём малыш, люблю 💋 ».

Фото: instagram

Гороскоп