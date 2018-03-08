Ксению Бородину поздравляют с беременностью
8 марта популярная телеведущая Ксения Бородина отмечает сразу два праздника — Международный женский день и собственный день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 35 лет, и в честь круглой даты она отправилась с друзьями и любимым супругом Курбаном Омаровым в Милан. В Instagram Ксении появились фотографии с праздника, для которого она выбрала белое платье-футляр с черным широким ремнем, а подписчики обратили внимание на изменившиеся формы любимицы.
«Кажись беременна...», «Беременна», «Мне показалось или ожидается пополнение ?», «Прекрасны. Но мне показалось или животик?», «Про беременность уже спрашивали?) уж больно явно пузо выделяется», «Надеюсь, что это сынок!», — написали фолловеры.
Напомним, у Ксении Бородиной и Курбана Омарова трое детей. Несмотря на то, что старшие дети супругов — дочь Ксении Маруся и сын Курбана Омар - от предыдущих браков, родители относятся к ним как к родным. Так, недавно Омару исполнилось десять лет, в связи с чем Ксения посвятила ему очень трогательный пост: «У нас в семье растёт настоящий мужчина, защитник 🙏🏻 Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даёшь такие крутые результаты, только вперёд 💪 Мы с нетерпением ждём встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку , чтобы повеселиться от души💃💃💃 Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем 🌺🌺🌺 С твоим днём малыш, люблю 💋 ».
Фото: instagram