«Кажись беременна...», «Беременна», «Мне показалось или ожидается пополнение ?», «Прекрасны. Но мне показалось или животик?», «Про беременность уже спрашивали?) уж больно явно пузо выделяется», «Надеюсь, что это сынок!», — написали фолловеры.

Напомним, у Ксении Бородиной и Курбана Омарова трое детей. Несмотря на то, что старшие дети супругов — дочь Ксении Маруся и сын Курбана Омар - от предыдущих браков, родители относятся к ним как к родным. Так, недавно Омару исполнилось десять лет, в связи с чем Ксения посвятила ему очень трогательный пост: «У нас в семье растёт настоящий мужчина, защитник 🙏🏻 Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даёшь такие крутые результаты, только вперёд 💪 Мы с нетерпением ждём встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку , чтобы повеселиться от души💃💃💃 Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем 🌺🌺🌺 С твоим днём малыш, люблю 💋 ».

Фото: instagram