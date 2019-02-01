Ксения Собчак впервые показала лицо 2-летнего сына крупным планом

Ранее Ксения Собчак показывала лишь фото и видео с малышом Платоном, где он позирует спиной или в профиль. Но накануне вечером звезда все же решила показать поклонникам новый ролик своего авторства, в котором Платон впервые виден крупным планом, на несколько секунд повернувшись лицом к маме.

«Кажется, больше на маму похож», «Какой милаха!», «Красавчиком будет», «Идеально сочетает черты и мамы, и папы», — сочли поклонники.