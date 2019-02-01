Ксения Собчак впервые показала лицо 2-летнего сына крупным планом

Ранее Ксения Собчак показывала лишь фото и видео с малышом Платоном, где он позирует спиной или в профиль. Но накануне вечером звезда все же решила показать поклонникам новый ролик своего авторства, в котором Платон впервые виден крупным планом, на несколько секунд повернувшись лицом к маме.
«Кажется, больше на маму похож», «Какой милаха!», «Красавчиком будет», «Идеально сочетает черты и мамы, и папы», — сочли поклонники.
Напомним, Ксения живет в браке с актером Максимом Виторганом уже пять лет, а в ноябре 2016-го у супругов родился сын. Правда, в конце 2018 года в Сети заговорили о том, что у Собчак роман с режиссером Константином Богомоловым. Пока никто из участников этого любовного треугольника прямо не комментирует ситуацию и свои отношения.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram