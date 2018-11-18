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Ксения Собчак трогательно поздравила сына с двухлетием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Сегодня, 18 ноября, сын медиадивы Платон отмечает день рождения.

Появление долгожданного сына на свет очень сильно изменило телеведущую и журналистку Ксению Собчак. Сегодня мальчику исполняется два года, и в честь этого события знаменитая мама посвятила сыну трогательные слова. «Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!» – написала Ксения в Instagram под забавным фото именинника.

Папа Платона, актер Максим Виторган, оказался немногословным: «2‼️#мамеплатонаслава#папепланоналеша».

Многочисленные подписчики пары поздравили малыша и родителей с таким важным днем.

Напомним, на днях в эфир вышел новый выпуск шоу «Пятница с Региной», гостьей которого стала Ксения Собчак. «Сейчас будет хештег #мойсынгений», — рассмеялась звездная мама, рассказывая о том, что маленький Платон, 3 раза в неделю ходит на плавание, 2 раза в неделю на спорт, и по 3 дня в неделю занимается английским с преподавателем.

Фото: instagram

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