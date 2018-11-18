Ксения Собчак трогательно поздравила сына с двухлетием

Появление долгожданного сына на свет очень сильно изменило телеведущую и журналистку Ксению Собчак. Сегодня мальчику исполняется два года, и в честь этого события знаменитая мама посвятила сыну трогательные слова. «Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!» – написала Ксения в Instagram под забавным фото именинника.
Папа Платона, актер Максим Виторган, оказался немногословным: «2‼️#мамеплатонаслава#папепланоналеша».
Многочисленные подписчики пары поздравили малыша и родителей с таким важным днем.
Напомним, на днях в эфир вышел новый выпуск шоу «Пятница с Региной», гостьей которого стала Ксения Собчак. «Сейчас будет хештег #мойсынгений», — рассмеялась звездная мама, рассказывая о том, что маленький Платон, 3 раза в неделю ходит на плавание, 2 раза в неделю на спорт, и по 3 дня в неделю занимается английским с преподавателем.
Фото: instagram