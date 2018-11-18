Ксения Собчак трогательно поздравила сына с двухлетием

Появление долгожданного сына на свет очень сильно изменило телеведущую и журналистку Ксению Собчак. Сегодня мальчику исполняется два года, и в честь этого события знаменитая мама посвятила сыну трогательные слова. «Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!» – написала Ксения в Instagram под забавным фото именинника.