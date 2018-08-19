Ксения Собчак рассказала об успехах и достижениях почти 2-летнего сына

Ксения Собчак не нарадуется на своего пока единственного ребенка, маленького сына Платона. Малышу почти два года, при этом он уже внятно говорит и растет очень активным мальчиком.
«Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!» — похвасталась успехами сына Ксения, выложив милую фотографию с Платоном и его маленькой подружкой.
Напомним, Платон Виторган появился на свет 18 ноября 2016 года. У актера, помимо этого крохи, есть еще старший сын Даниил и старшая дочь Полина от первого брака. Не так давно в Сети ходили слухи, что Ксения беременна во второй раз, но сплетники оказались неправы.
Фото и видео: Instagram