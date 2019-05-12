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Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram
Телеведущая опубликовала трогательный пост в социальной сети.

Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом. И наконец мать увиделась с сыном.

Ксения Собчак опубликовала фотографию в Instagram, на которой мальчик, одетый в костюм и бабочку, посылает воздушный поцелуй. Снимок телеведущая трогательно подписала: «Приехал!!! Неделя в разлуке была как год)))!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики Собчак, которых у нее больше 6 млн, принялись дружно комментировать новое фото Платона. Первым комментарий оставил Максим Галкин: «Красавец». На что ему тут же ответили, что его дети «тоже очень прелестные».

«Малышик», - написала под снимком Яна Рудковская. «Чудесный», - добавила Алика Смехова.

Фолловеры Ксении углядели в мальчике черты ее отца – Анатолия Собчака. «Чем то на вашего отца похож Ксения!». Многие отметили, что Ксения достойна уважения за то, что не запрещает общаться Платону с отцом, как делают многие матери после расставания. «Вы такая мололец, что не запрещаете общаться Максу и Платону. Достойно уважения», «Все равно не могу до конца поверить, что вы с Максимом больше не вместе:((((( конечно, я не знаю вас лично, но где то там в глубине души я была рада за вашу пару, честно причестно. Вы крутые оба. Жаль что не сложилось», - последовали комметарии.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. Их первенец родился в ноябре 2016 года. Актер и телеведущая заявили о своем расставании в марте 2019 года. Сейчас активно обсуждают новые отношения Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

А вам нравится Ксения Собчак?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram

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