Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке

Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом. И наконец мать увиделась с сыном.

Ксения Собчак опубликовала фотографию в Instagram, на которой мальчик, одетый в костюм и бабочку, посылает воздушный поцелуй. Снимок телеведущая трогательно подписала: «Приехал!!! Неделя в разлуке была как год)))!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).