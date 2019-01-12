Ксения Собчак показала подросшего сына в трогательном видео

«Какой уже бутуз подросший», «Вылитый Максим», «Кажется, больше похож на папу», «Вы такие милые вместе», «Ксюша, цените каждую секунду, проведенную с ребенком — они так быстро и незаметно растут», «Ксения любит своего ребеночка, занимается им, не сюсюкает противно, а разговаривает нормальным голосом любящей мамы», — заметили фолловеры Собчак.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram