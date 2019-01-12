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Ксения Собчак показала подросшего сына в трогательном видео

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак с сыном Платоном

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Телеведущая вернулась из отпуска и с удовольствием проводит выходные с 2-летним сыном Платоном.

Ксения Собчак по-прежнему не говорит прямо о своих отношениях с супругом Максимом Виторганом, зато, как и прежде, много времени проводит с сыном Платоном (поговаривают, что на Мальдивах телеведущая отдыхала без родных). В гости к дочери заглядывает и ее мама Людмила Борисовна Нарусова, которая души не чает во внуке и обожает с ним возиться.

На днях Ксения опубликовала в Instagram Stories милый короткий видеоролик, на котором подросший мальчик интересуется, какого цвета в кружке чай. В какой-то момент малыш поворачивается к маме лицом, и его можно рассмотреть (обычно Собчак старается не показывать личико Платона).

«Какой уже бутуз подросший», «Вылитый Максим», «Кажется, больше похож на папу», «Вы такие милые вместе», «Ксюша, цените каждую секунду, проведенную с ребенком — они так быстро и незаметно растут», «Ксения любит своего ребеночка, занимается им, не сюсюкает противно, а разговаривает нормальным голосом любящей мамы», — заметили фолловеры Собчак.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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