Ксения Собчак показала, как ее подросший сын целуется с подружкой

«Когда вы с подругой даже рожаете одновременно — ваши праздники выглядят вот так)))) спасибо @yanaraskovalova за Виточку», — написала мама трехлетнего Платона под нежным видео.

«Какие классные», «Ой, что делается», «Какой любвеобильный малыш), значит дома его зацеловывают», «Самые искренние целовашки», «Невестка на горизонте появилась», «Какая активная девочка... Знает, кого надо целовать уже сейчас», «Девочки всегда знают как выбрать парня своей мечты», «И в конце такой контрольный поцелуйчик от Платона», «Не до пузырей, там любовь», «Платон та еще штучка», «Что роды делают с женщиной! Когда-то она прошла бы мимо такого, подумав: "Что за слащавые ути-пути". А щас сама выкладывает такое) И это вовсе не плохо», — обсуждают подписчики в комментариях.