Ксения Бородина с мужем спорят, на кого похожа их дочь

Любой матери приятно, когда дети наследуют не только папины черты. Поклонники Ксении Бородиной уверены: трогательное фото, на котором их любимица запечатлена совсем малышкой, появилось в блоге телеведущей неспроста. «Кому виноградика», — игриво подписала она. В ответ фолловеры уверили: младшая дочь звезды сильно напоминает маму.
«Пухляшка такая», «Теона безумно похожа на Ксению!», «У Тейки мамина форма головы, особенно было заметно на видео с турбазы, где Ксения кажется фильмы изображала, или актеров. Губы точно мамины. Но все остальное лицо конечно - папа, вылитая», «Теичка похожа на свою красивую мамочку ни только личком а движениями мимикой красотульки», «Похожа младшая дочь на Ксюшу очень», «Овал лица похож», «Тея Ваша копия, от папы у нее только глаза и цвет волос. Взяла все самое красивое у обоих родителей», «Ни маму, ни папу не обидела похожа на родителей очень», — обсуждают фолловеры.
В обсуждение вмешался отец: «Ксюша выставила свою детскую фотографию и подписчики сразу перебежали на другую сторону слепа веря в то, что наша дочь похожа на маму. Я хочу еще раз напомнить этим сбитым с толку людям, чьей истинной копией является Теона Курбановна))) Одумайтесь люди! Еще не поздно вернуться к правде)))», — шутливо заявил он.
«Ребят,(Ксюша и Курбан),вы такие молодцы,прям по доброму улыбнуло ваше спортивное сравнение Теоночки...дразнят же еще друг друга так по-доброму», «Блин не понимаю почему не порадоваться, что Тея копия любимого мужа, я была бы счастлива если ребенок был бы похож на любимого мужчину .Вывод один живет с нелюбимым мужиком лишь бы был», — обсуждают спор поклонники пары.
А как считаете вы, на кого похожа младшая дочь Ксении?
Фото: instagram