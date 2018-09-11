Ксения Бородина с мужем спорят, на кого похожа их дочь

«Пухляшка такая», «Теона безумно похожа на Ксению!», «У Тейки мамина форма головы, особенно было заметно на видео с турбазы, где Ксения кажется фильмы изображала, или актеров. Губы точно мамины. Но все остальное лицо конечно - папа, вылитая», «Теичка похожа на свою красивую мамочку ни только личком а движениями мимикой красотульки», «Похожа младшая дочь на Ксюшу очень», «Овал лица похож», «Тея Ваша копия, от папы у нее только глаза и цвет волос. Взяла все самое красивое у обоих родителей», «Ни маму, ни папу не обидела похожа на родителей очень», — обсуждают фолловеры.

В обсуждение вмешался отец: «Ксюша выставила свою детскую фотографию и подписчики сразу перебежали на другую сторону слепа веря в то, что наша дочь похожа на маму. Я хочу еще раз напомнить этим сбитым с толку людям, чьей истинной копией является Теона Курбановна))) Одумайтесь люди! Еще не поздно вернуться к правде)))», — шутливо заявил он.