Кристина Орбакайте с размахом отметила шестилетие дочери

30 марта свой шестой день рождения отмечала дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия. Знаменитые родители устроили для девочки роскошное торжество, куда пригласили всех звездных друзей. На празднике, проведенном в стиле мультфильмов Disney, можно было увидеть Филиппа Киркорова с детьми Мартином и Аллой-Викторией, Жасмин с дочерью Маргаритой, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову с дочерью Никой. И, конечно же, праздник не обошелся без тети и дяди именинницы — Лизы и Гарри Галкиных, а также ее бабушки Аллы Пугачевой.
Гости торжества поделились яркими фото и видео в своих социальных сетях. Аниматоры, приглашенные на праздник, подготовили для детей множество развлечений, шоу с животными и бумажную дискотеку.
Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины @orbakaite_k и Миши !! Весело, дружно , по семейному и очень вкусно! Как же весело шагать по просторам и конечно припевать лучше хором, вот таким вот , дружным хором, Аллы-Виктории, Мартина, Лизы, Гарри и Маргариты! Дай Бог вам, дети наши, долгой и счастливой жизни и не дай Бог познать горе и несчастье.... @recital_club @alla_orfey @maxgalkinru @margaritashor @jasmin @martinkirkorov @allavictoriyakirkorova Photo by @rr_photo Party was orginized by @phillparty🕺🏻✌️
Напомним, у Кристины Орбакайте есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — 26-летний Никита Пресняков и 19-летний Дени Байсаров.