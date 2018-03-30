Кристина Орбакайте с размахом отметила шестилетие дочери

30 марта свой шестой день рождения отмечала дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия. Знаменитые родители устроили для девочки роскошное торжество, куда пригласили всех звездных друзей. На празднике, проведенном в стиле мультфильмов Disney, можно было увидеть Филиппа Киркорова с детьми Мартином и Аллой-Викторией, Жасмин с дочерью Маргаритой, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову с дочерью Никой. И, конечно же, праздник не обошелся без тети и дяди именинницы — Лизы и Гарри Галкиных, а также ее бабушки Аллы Пугачевой.