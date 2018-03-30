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Кристина Орбакайте с размахом отметила шестилетие дочери

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Фото из Instagram Кристины Орбакайте
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Самые яркие представители отечественного бомонда собрались с детьми, чтобы поздравить с праздником Клавдию Земцову.

30 марта свой шестой день рождения отмечала дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия. Знаменитые родители устроили для девочки роскошное торжество, куда пригласили всех звездных друзей. На празднике, проведенном в стиле мультфильмов Disney, можно было увидеть Филиппа Киркорова с детьми Мартином и Аллой-Викторией, Жасмин с дочерью Маргаритой, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову с дочерью Никой. И, конечно же, праздник не обошелся без тети и дяди именинницы — Лизы и Гарри Галкиных, а также ее бабушки Аллы Пугачевой.

Гости торжества поделились яркими фото и видео в своих социальных сетях. Аниматоры, приглашенные на праздник, подготовили для детей множество развлечений, шоу с животными и бумажную дискотеку.

Напомним, у Кристины Орбакайте есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — 26-летний Никита Пресняков и 19-летний Дени Байсаров.

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