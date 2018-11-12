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Криштиану Роналду нежно поздравил дочь с первым днем рождения и показал подросших детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Криштиану Роналду

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33-летний Криштиану Роналду и 24-летняя Джорджина Родригес устроили костюмированный праздник в честь общей дочери.

Год назад Криштиану Роналду и Джорджина Родригес стали родителями очаровательной малышки. Поклонники футболиста следят, как меняется Алана. Сейчас она подросла и, кажется, стала похожей на маму.

«С днем рождения, милая принцесса! Один год блаженства! Люблю тебя», — написал звездный отец под снимком, на котором запечатлены его младшие дети. Именинницу нарядили в костюм Белоснежки, ее брат Мэтью перевоплотился в спайдермена, а Ева стала Эльзой.

А как считаете вы, на кого больше похожа малышка?

Напомним, что Ева и Мэтью немногим старше Аланы, они появились на свет в июне 2017-го, а 2010 году родился первенец футболиста, Криштиану-младший. Сообщается, что все они рождены суррогатными матерями.

Фото: instagram

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