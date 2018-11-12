Криштиану Роналду нежно поздравил дочь с первым днем рождения и показал подросших детей

Год назад Криштиану Роналду и Джорджина Родригес стали родителями очаровательной малышки. Поклонники футболиста следят, как меняется Алана. Сейчас она подросла и, кажется, стала похожей на маму.

«С днем рождения, милая принцесса! Один год блаженства! Люблю тебя», — написал звездный отец под снимком, на котором запечатлены его младшие дети. Именинницу нарядили в костюм Белоснежки, ее брат Мэтью перевоплотился в спайдермена, а Ева стала Эльзой.