Красивый и талантливый: в Сети обсуждают новое фото сына Сергея Лазарева

Популярный певец Сергей Лазарев нечасто показывает сына в соцсетях. Звездный отец ухитрялся скрывать мальчика почти два года. Поэтому каждая новая фотография маленького Никиты вызывает бурю эмоций у поклонников музыканта.
Сегодня Сергей рассказал о новом таланте сына. «Мое чудо!!!! Мой смысл!! Теперь мы художники)))», — написал он под фотографией, на которой запечатлен Никита с картинкой в руках. Мальчик ярко раскрасил нарисованного попугая.
Поклонники восхищаются сочетанием цветов и ангельской внешностью мальчика.
«Красивый мальчик!!! Весь в папу!!!», «Да супер мальчишка и красотулька», «Уже повзрослел», «Какой красивый мальчишка. Папугай супер», «Ух ты какой красочный попугай!умница!!!», «Мне кажится что он раскрашивает лучше чем я», «Талантливый мальчик. Какое семя- такое и племя! Тьфу-тьфу тьфу на впс», «Ангелочек, папино счастье», — пишут они.
Ранее, на дне рождения Лиза и Гарри Галкиных, он с успехом демонстрировал танцевальный талант.
Фото: instagram