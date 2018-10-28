Красивый и талантливый: в Сети обсуждают новое фото сына Сергея Лазарева

Популярный певец Сергей Лазарев нечасто показывает сына в соцсетях. Звездный отец ухитрялся скрывать мальчика почти два года. Поэтому каждая новая фотография маленького Никиты вызывает бурю эмоций у поклонников музыканта.

Сегодня Сергей рассказал о новом таланте сына. «Мое чудо!!!! Мой смысл!! Теперь мы художники)))», — написал он под фотографией, на которой запечатлен Никита с картинкой в руках. Мальчик ярко раскрасил нарисованного попугая.