«Красива и непредсказуема»: редкие фото подросшей дочери Виктории Толстогановой обсуждают в Сети

«Вечная тема...дочки — матери... Красивая девочка, очень выразительное лицо», «Как зима красива и непредсказуема», «Красива нестандартной внешностью — если можно так выразиться! Очень интересная девушка», «Варвара такая нежная, женственная и очень интересная на этих фотках. Совсем по-другому ее показали, совсем не такой как все привыкли ее видеть», «Как быстро выросла», «Какая взрослая стала, красавица», «В Варваре мамина харизма!!! Интересно, пойдет ли по вашим стопам? Думаю, интересная была бы актриса», «Здесь Варя очень на тебя похожа. Завораживаете, девочки. Люблю», — обсуждают подписчики в Instagram.