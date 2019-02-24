«Красива и непредсказуема»: редкие фото подросшей дочери Виктории Толстогановой обсуждают в Сети

На днях российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова показала снимки с подросшей дочерью Варварой. 13-летняя днвочка снялась с мамой в бьюти-фотосессии. Белые стрелки и сияющая кожа моделей вызвали приятные ассоциации у поклонников.
«Вечная тема...дочки — матери... Красивая девочка, очень выразительное лицо», «Как зима красива и непредсказуема», «Красива нестандартной внешностью — если можно так выразиться! Очень интересная девушка», «Варвара такая нежная, женственная и очень интересная на этих фотках. Совсем по-другому ее показали, совсем не такой как все привыкли ее видеть», «Как быстро выросла», «Какая взрослая стала, красавица», «В Варваре мамина харизма!!! Интересно, пойдет ли по вашим стопам? Думаю, интересная была бы актриса», «Здесь Варя очень на тебя похожа. Завораживаете, девочки. Люблю», — обсуждают подписчики в Instagram.
«Вика, это очень красиво и чувственно», «Спасибо за Вашу нежность - Вы мадонна», «Слились воедино прекрасно», — восхищаются они.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram