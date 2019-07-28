Красавица-дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вновь очаровала Сеть: «Солнышко в кудряшках запуталось»

«Какая-же она нежненькая, как пушинка», «Лиза - такой пушистый ангелочек, прям, с "крылышками и нимбом"», «Маленькая кокетка», «Какая солнечная милота», «Девочка-ангел», «Мимишность зашкаливает», «Солнышко в кудряшках запуталось», «Солнечный одуванчик )))», «Гены МаксАллы поистине обязаны были объединится и сотворить этого манерного ангелочка», — обсуждают малышку подписчики.

«Что ваши дети, что ваш племянник очень красивые детишки!!!», «Какой красивый парень», «Племянник то как похож на Энрике Иглесиаса», «Только мне кажется, что Максим и Гриша похожи?», «Гриша красавчик», — комментируют они.