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Красавица-дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вновь очаровала Сеть: «Солнышко в кудряшках запуталось»

В Сети обсуждают новое фото Лизы Галкиной.

Фото, которым поделился Максим Галкин в своем Instagram в это воскресенье, не оставило равнодушными его подписчиков.

«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника. День рождения был 6 июня. Фотку недавно получил», — пояснил звездный отец.

«Какая-же она нежненькая, как пушинка», «Лиза - такой пушистый ангелочек, прям, с "крылышками и нимбом"», «Маленькая кокетка», «Какая солнечная милота», «Девочка-ангел», «Мимишность зашкаливает», «Солнышко в кудряшках запуталось», «Солнечный одуванчик )))», «Гены МаксАллы поистине обязаны были объединится и сотворить этого манерного ангелочка», — обсуждают малышку подписчики.

«Что ваши дети, что ваш племянник очень красивые детишки!!!», «Какой красивый парень», «Племянник то как похож на Энрике Иглесиаса», «Только мне кажется, что Максим и Гриша похожи?», «Гриша красавчик», — комментируют они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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